RDC : deux rappeurs risquent la prison pour leurs paroles

Deux rappeurs congolais condamnés à dix et deux ans de prison en République démocratique du Congo, ont comparu en appel devant le tribunal de Goma ce vendredi.

Delphin Katembo alias Idengo et son collègue Muyisa Nzanzu Makasi, tous deux originaires du Nord –Kivu ont été condamnés en décembre dernier pour leurs paroles de chanson jugées dangereuses portant atteinte à l’honneur delm’armée et du président Felix Tshisekedi.

"Je ne pense pas que chanter une chanson dans un pays démocratique comme le nôtre puisse constituer une infraction. Vraiment, je ne pense pas. Donc, il appartiendra au juge d'apprécier les faits, c'est-à-dire les chansons telles qu'elles ont été chantées." a expliqué Serge Mungazi, avocat des rappeurs.

Idengo, âgé de 25 ans, est le seul membre survivant d’une famille de cinq personnes décimée par le conflit dans l’est de la RDC.

Il lutte pour s’exprimer sur les défis auxquels sont confrontés les artistes dissidents alors que les affrontements sont toujours en cours dans le Nord Kivu et en Ituri.

"Dans la tête de monsieur Katembo Delphin (Idengo), il n'a pas eu vraiment des éléments pouvant l'amener à inciter la population à s'armer contre l'autorité de l'Etat, il ne pouvait pas amener les gens à discréditer l'armée ou bien lui-même à outrager l'armée dans ce sens et aujourd'hui le juge lui a donné ces 10 ans là. " a ajoutéPacôme Kitulizo, avocat des rappeurs.

En mai dernier, Tshisekedi a placé les provinces orientales du Nord-Kivu et de l'Ituri en "état de siège", Des mesures qui n’ont pas permis d’endiguer les meurtres, ont attisé la colère de la population locale et alimenté la musique des deux rappeurs, chargée d'émotion et de politique.

Les avocats des artistes demandent leur libération.

Le tribunal se prononcera le 11 mars.