Pologne : témoignage d'un étudiant nigérian ayant fui l'Ukraine

Dans les rues de Cracovie en Pologne, Mustapha, marche sereinement. Ce jeune étudiant en médecine nigérian est dans le pays depuis quelques jours, il vit dans un hôtel depuis qu’il a quitté l’Ukraine ou il faisait ses études.

Dans la précipitation, il n’a pu emporter avec lui que quelques effets personnels. Comme d’autres étudiants africains, il a lui aussi eu du mal à quitter l’Ukraine.

"Lors de l'embarquement dans le train à Lviv, ils devaient au moins nous permettre d'entrer. Mais un homme m'a littéralement tiré violemment en arrière. Je me suis dit pas de problème, je ne vais pas me battre, il peut passer devant moi. Après cela, je me suis senti très déprimé, j'étais sans espoir. Je me suis dit 'Je ne pense pas que je peux entrer dans ce train' parce que les gens nous traitent comme ça", explique l'étudiant de 21 ans.

A des milliers de kilomètres de là, à Lagos au Nigeria, son père inquiet, passe de longues heures au téléphone pour essayer de trouver une solution pour ramener le jeune homme chez lui, le plus rapidement possible. Les images montrant des étudiants africains victimes de racisme à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, ont augmenté son inquiétude.

"Il m'a confirmé que pour l'instant, il est à l'aise à Cracovie, en Pologne. Il essaye de discuter avec l'ambassade du Nigeria et voir probablement quel soutien elle peut lui apporter. Si l'assistance n'arrive pas à temps, nous n'avons pas d'autre choix que d'organiser son voyage retour pour venir au Nigeria avant la fin de cette semaine", explique Lukmon Busari, son père.

Le Nigeria prévoit d’affréter des avions dès ce mercredi, pour évacuer plus d'un millier de ses ressortissants qui ont fui l'Ukraine après l’offensive russe et qui ont trouvé refuge dans les pays voisins. De nombreux autres pays africains multiplient leurs efforts pour aider leurs ressortissants ayant afflué notamment vers la Pologne, la Roumanie et la Hongrie.