Plus de 400 étudiants nigérians rapatriés d'Ukraine

415 étudiants nigérians vivant en Ukraine, ont été évacué vers Abuja, la capitale du Nigéria.

Bloqués suite à l’invasion russe de l’Ukraine, ce premier groupe de plus de 400 étudiants est arrivé vendredi à l’aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja, après être passé par la Roumanie; qui est l’un des pays dans lequel de nombreux étudiants africains ont fui.

" Nous avons dû organiser un bus qui nous a emmenés de Ternopil à la Roumanie. En arrivant en Roumanie, le bus n'a pas pu atteindre la frontière à cause des files d'attente. Nous avons donc dû descendre et marcher pendant environ 2 heures pour arriver à la frontière avec nos sacs, et même en arrivant à la frontière, nous avons dû attendre pendant environ 14 heures dans le froid qu'ils ouvrent la porte pour que nous puissions passer. Et puis après avoir passé, c'était une voile lisse de là parce que les Roumains de l'autre côté étaient si gentils, ils nous ont donné de la nourriture, de l'eau, et une couverture." a déclaréHaroun Rukayat, étudiante nigériane de retour d'Ukraine.

Fatigués, mais soulagés et encore vêtus de leurs vêtements d’hiver, les étudiants ont fait part de leur expérience traumatisante de ces derniers jours.

D’autres, ne sont pas encore parvenus à passer la frontière ukrainienne.

" Certains de mes amis qui sont actuellement à Kharkov, la capitale économique de l'Ukraine, certains d'entre eux sont bloqués là-bas. Certains sont également bloqués dans la ville de Sumy et ils essaient de trouver un moyen de les faire sortir de cette ville. En ce moment, le gouvernement nigérian a également dit qu'ils essayaient de parler à des diplomates ou à quelqu'un pour les faire sortir de là." a expliquéEmmanuel Segun Peter, étudiant nigérian de retour d'Ukraine.

Les gouvernements africains eux aussi intensifient leurs efforts pour extraire les citoyens bloqués suite au conflit en Ukraine.

Le gouvernement du Nigeria a affrété trois avions des compagnies locales Max Air et Airpeace en Europe pour rapatrier plus d'un millier de personnes.

Il a annoncé avoir débloqué 7,7 millions d'euros pour le rapatriement d'environ 5.000 ressortissants.