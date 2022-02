Les USA suspendent leur aide financière au Burkina Faso

Une agence gouvernementale américaine a annoncé lundi qu'elle suspendait une aide de 450 millions de dollars au Burkina Faso, où des soldats mutinés ont renversé le président démocratiquement élu la semaine dernière.

La Millennium Challenge Corporation (MCC), une agence américaine indépendante qui fournit des subventions et de l'aide aux pays qui respectent les normes de bonne gouvernance, a déclaré que sa décision était due au soulèvement contre le président Roch Marc Christian Kabore.

"Les militaires du Burkina Faso affirment avoir suspendu la Constitution et dissous le gouvernement et l'assemblée nationale", a déclaré l'agence dans un communiqué. "Ces actions sont en contradiction avec l'engagement de la MCC en faveur de la gouvernance démocratique et du respect de l'État de droit, principes qui sous-tendent les critères rigoureux de sélection de l'agence."

Moyens anticonstitutionnels

L'administration Biden n'a pas encore décidé si les événements au Burkina Faso équivalaient à un coup d'État, la suspension de l'aide de l'agence étant la première action prise par les États-Unis. En vertu de la loi américaine, si le département d'État détermine qu'un gouvernement démocratiquement élu a été évincé par des moyens anticonstitutionnels, toute l'aide non humanitaire des États-Unis doit être suspendue.

Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré que les États-Unis étaient toujours en train d'évaluer la situation, mais qu'entre-temps, ils avaient décidé de suspendre la plupart des aides. "Il est trop tôt pour entrer dans les détails, mais nous avons demandé à tous les acteurs de faire preuve de retenue pendant que nous examinons attentivement les événements pour déterminer les impacts potentiels sur notre aide".

Assistance militaire

L'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, Sandra Clark, a déclaré à l'Associated Press que les États-Unis demandaient la libération de Roch Marc Christian Kabore et des autres personnes détenues et le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays.

Les États-Unis sont le plus grand donateur international, avec près de 213 millions de dollars en 2020. En plus de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, ils fournissent une assistance militaire telle que le soutien aérien, la surveillance et le renseignement aux forces françaises, qui sont intervenues contre les djihadistes au Sahel, et une formation intermittente aux forces de sécurité du Burkina Faso.

Renforcement des institutions

"La situation est très instable pour le moment et il est peu probable que les putschistes obtiennent l'approbation ou le soutien de la communauté internationale", avance Elizabeth Shackelford, chargée de recherche en politique étrangère américaine au Chicago Council on Global Affairs et ancienne diplomate américaine.

Affirmant que le soutien militaire n'a pas amélioré la situation, elle est d'avis que les États-Unis et leurs partenaires devraient consacrer plus de temps et d'argent au renforcement des institutions afin de favoriser la démocratie dans une région en proie à des coups d'État.

Le gel de cette aide financière intervient après que la suspension du Burkina Faso de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine (UA).

Violence djihadiste

Une délégation de la CEDEAO s'est rendue dans le pays en début de semaine pour demander aux chefs militaires de revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. D'autres décisions de l'organisation sont attendues après un sommet prévu jeudi au Ghana.

Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, est arrivé au pouvoir en promettant d'endiguer la violence djihadiste qui a fait des milliers de morts et déplacé près de 1,5 million de personnes. Cependant, il n'a pas détaillé ses plans pour mieux combattre les djihadistes que le gouvernement précédent.