Burkina Faso : des membres de la CEDEAO rencontrent les militaires

Des membres de la CEDEAO et de l'ONU ont rencontré le président déchu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et son nouveau dirigeant, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba.

Leader du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, Damiba, a été nommé nouveau président du pays lundi.

La cheffe de la délégation de la Communauté économique des états d’Afrique de l’ouest CEDEAO s'est montrée optimiste quant à cette rencontre.

"Nous avons eu des discussions très franches avec l'équipe et avec le chef de l'Etat (Damiba). Nous sommes également venus rendre visite au président Kabore. Nous allons revenir et leur rendre compte (à la CEDEAO) des discussions que nous avons eues. Nous ne pouvons pas divulguer les discussions, mais nous pouvons dire que nous sommes venus voir le président Kabore. Et en apparence, je veux dire, nous avons eu une bonne conversation avec lui et il est en bonne santé." a déclaré Shirley Ayorkor Botchwey, chef de la délégation de la CEDEAO et ministre ghanéen des Affaires étrangères.

Le bloc régional a suspendu le Burkina Faso la semaine dernière. Malgré cette suspension, la cheffe de la CEDEAO a promis de continuer à travailler avec les nouvelles autorités : "..... la situation sécuritaire est une situation qui touche toute l'Afrique de l'Ouest, et quelque chose qui va même au-delà de l'Afrique de l'Ouest en allant vers l'Afrique centrale. Et donc nous ne laisserons pas le Burkina Faso seul, nous continuerons à travailler avec le Burkina Faso pour combattre cette menace de terrorisme et de conflit armé et ainsi de suite. Donc nous allons travailler avec la nouvelle administration, nous allons continuer à soutenir, la CEDEAO va le faire". a-t-elle ajouté.

Les dirigeants de l'organisation tiendront un sommet à Accra au Ghana jeudi, pour déterminer s'ils doivent imposer des sanctions au pays.