"Songs of Hope", un concert pour soutenir les musiciens afghans

Le célèbre musicien afghan Homayoun Sakhi est rejoint par le grand interprète Adib Rostami et Shahbaz Hussain pour un concertde bienfaisance visant à soutenir les musiciens en Afghanistan, où toute musique est désormais interdite dans les lieux publics.

Homayoun Sakhi ferme les yeux et fait courir ses doigts le long du long manche de son instrument en bois incrusté de nacre.

"J'ai l'impression d'avoir mon Afghanistan dans la main", dit Sakhi, l'un des interprètes les plus renommés au monde de l'instrument national du pays, le rubab.

Il est victime du décalage horaire après être venu de Californie pour se produire à la salle de concert Barbican de Londres afin de collecter des fonds pour la médecine d'urgence et l'éducation dans son pays. Outre la crise humanitaire croissante, la riche culture musicale de l'Afghanistan est menacée, les talibans ayant interdit la musique depuis leur retour au pouvoir l'année dernière.

"C'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de concerts, il n'y a pas de musique, et (pour les musiciens) c'est très difficile d'être sans argent et sans travail." déclare Sakhi.

La répression des talibans est une répétition de la précédente période de pouvoir des partisans de la ligne dure, entre 1996 et 2001, lorsqu'ils ont interdit la musique comme étant un péché, en vertu d'une interprétation stricte de la loi islamique.

Le rubab remonte à des milliers d'années et a connu un renouveau grâce à Sakhi, qui est connu comme un innovateur musical et a développé un style de jeu plus moderne.

"Chaque fois que je joue, je suis chez moi, j'ai l'impression d'être en Afghanistan", dit-il.

"On ne peut pas l'interdire"

La musique, y compris la pop, a eu le champ libre au cours des deux dernières décennies en Afghanistan, la télévision locale ayant même diffusé un équivalent du concours de talents "Pop Idol". Mais après le retour au pouvoir des talibans, la musique traditionnelle afghane compte désormais sur des adeptes à l'étranger.

Le concert "Songs of Hope", samedi dernier au Barbican à Londres était organisé par Afghanistan International TV. Cette chaîne londonienne a été créée par la société Volant media, qui gère également une chaîne en persan destinée aux Iraniens. Elle projettera un documentaire sur le concert en mars.

Au cours de la première partie du concert, M. Sakhi joue des morceaux classiques afghans, puis de la musique folklorique qui incite le public à applaudir. Il se produit avec le virtuose Shahbaz Hussain, basé au Royaume-Uni, au tabla, et le musicien iranien Adib Rostami au kamancheh, un instrument à cordes frottées.

"J'ai eu l'idée de faire ce concert - c'était la seule chose que je pouvais faire en tant que musicien", a déclaré Rostami, qui est également journaliste multimédia à Volant et qui a organisé l'événement.

"Comme nous le savons, la musique est désormais interdite en Afghanistan - ils ne peuvent pas l'interdire aux gens du monde entier".

"Nous devons essayer, en tant que musiciens, en tant que mélomanes, de trouver un moyen de conserver ce patrimoine culturel pour l'avenir".