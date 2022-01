USA : une exposition à la gloire de Tupac Shakur à Los Angeles

Une exposition consacrée au rappeur américain Tupac Shakur a ouvert ses portes va à Los Angeles. Baptisé Tupac Shakur Wake Me When I’m Free, ce musée itinérant explore la vie et l'héritage de l'artiste, l'une des figures les plus prolifiques du hip-hop, décédé en 1996 à l'âge de 25 ans. Elle invite à une exploration immersive de sa vie et de son œuvre. Le projet est décrit comme une « expérience totalement immersive et stimulante qui explore la vie et l'héritage de l'artiste et activiste acclamé.

Nous voulions vraiment être en mesure de donner un contexte à qui était Tupac, des idées préconçues. Vingt-cinq ans de médias, 30 ans de médias montrent un côté, comme nous le savons, comme je parle aux médias. Mais il y a une signification tellement plus profonde dans ce qu'il était.

Pas seulement ses paroles et sa poésie, mais qui il était en tant qu'homme et les choses dont il parlait, que ce soit en écrivant des poèmes lorsqu'il était enfant, les poèmes qui sont devenus des chansons lorsqu'il était jeune homme, et évidemment son héritage depuis son décès il y a 25 ans. Nous avons construit cet espace comme un moyen de l'honorer et de rendre hommage à ce qu'il représente en tant que véritable esprit révolutionnaire explique Arron Saxe, président de Kinfolk Management.

L'exposition de 20 000 mètres carrés présentera la musique, la poésie, la garde-robe, le parcours militant et d'autres objets de Shakur dans des galeries. L'une des galeries sera consacrée à la défunte mère du rappeur, Afeni Shakur, l'ancienne Black Panther qui a inspiré le travail de son fils. Elle est décédée en 2016.

L'exposition devrait passer six mois à Los Angeles avec l'espoir de faire une tournée dans d'autres villes au niveau national et international. Les invités se déplaceront dans les espaces, avec toujours un fond sonore qui mettra en valeur l'activisme, la musique et l'art révolutionnaire.