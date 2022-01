Kenya : naissance rare d'éléphants jumeaux

Une éléphante a donné naissance à des jumeaux, dans le nord du Kenya. Un moment, rarement observé chez cette espèce menacée, ont déclaré les défenseurs de l'environnement. Seulement une naissance sur 100 donne lieu à des jumeaux.

Pour l'association Save the Elephant, les éléphanteaux sont nés il y a près d'une semaine, dans la réserve de Samburu. Ils appellent à la prudence, les premiers jours de la vie des bébés étant décisifs.

Les éléphants d'Afrique ont la plus grande période de gestation des mammifères. Les femelles portent les petits pendant près de 22 mois et donnent naissance environ tous les 4 ans. En 2021, le premier recensement de la faune sauvage a estimé que plus de 35 000 éléphants sont présents sur le territoire kényan.