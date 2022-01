CAN 2021 : Sénégal-Guinée en tête d'affiche

C'est l'affiche à ne pas manquer ce vendredi lors de la 2e journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations 2021. A 14 heures, les deux leaders de la poule, le Sénégal et le Mali vont en découdre à Bafoussam.

Le Sénégal de Sadio Mané reste sur une précieuse victoire sur le Zimbabwe acquise en toute fin de match sur un penalty transformé par sa star de Liverpool. Un but a suffi également au bonheur de la Guinée entraînée par Kaba Diawara pour se positionner avant le choc face au voisin du sénégalais.

"C'est un derby, c'est un grand match, c'est toujours une belle affiche", assure l'entraîneur malien, Kaba Diawara. "C'est le deuxième match du groupe, ils ont pris trois points, nous aussi. Ce n'est pas un dernier match du groupe mais c'est un match qui a une saveur particulière, on a tous envie de le jouer, et on a tous envie de le coacher. "

Le match au sommet du groupe B sera disputé à partir de 14h00 heure locale, sur la pelouse du stade de Kouekong. Toujours à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, le second match de la poule opposera à partir de 17h00 le Malawi au Zimbabwe, deux sélections qui tenteront de décrocher leurs premiers points dans la compétition.

Le Maroc et le Gabon veulent confirmer

La première place de la poule sera également en jeu dans le groupe C entre le Maroc et le Gabon. Les deux leaders se livreront un duel à distance ce vendredi. A 17h00 à Yaoundé. Le Maroc visera un deuxième succès face aux Comores. De son coté le Gabon tentera de profiter du retour de Pierre-Emerick Aubameyang face au Ghana.

"Nous sommes très heureux de retrouver notre capitaine" se félicite le défenseur, ¨Johann Obiang. "Nous savons l'impact qu'il a sur le groupe, l'impact qu'il apporte pendant les matchs, le poids qu'il pèse sur les défenses adverses."

Le milieu de terrain Mario Lemina postule également à une place de titulaire dans l'équipe gabonaise alors que le coach Patrice Neveu, positif au Covid-19, sera remplacé sur le banc par son adjoint Anicet Yala.