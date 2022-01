CAN 2021 : la Côte d'Ivoire assure l'essentiel sans convaincre

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont assuré l'essentiel lors de leur premier match de poule contre la Guinée-équatoriale, on s'imposant sur la plus petite des marques 1 but à 0, but marqué par Max Alain après le premier quart d'heure. Après l'ouverture du score, l'équipe de Patrice Beaumelle a eu du mal à concrétiser ses rares occasions de buts, donnant l'opportunité au Nzalang national de revenir à la marque.

Même s'ils ont remporté leur premier match de poule face à la Guinée-équatoriale, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont du mal à convaincre leur coach Patrice Beaumelle, qui a fait le point de la rencontre en conférence d'après-match.

On va retenir les trois points, la victoire, et une très bonne entrée en matière, les 10-15 premières minutes où les intentions étaient très bonnes, la simplicité, la fluidité, un travail collectif. (...) Après, on a toujours ce petit défaut de retomber dans nos travers, de penser qu'on peut faire la différence tout seul, de se servir à chaque fois du collègue pour y aller seul, c'est ce qui me déplaît un petit peu.

Les prochaines rencontres du Groupe E auront lieu le 16 janvier prochain au Stade Japoma de Douala.

Cette victoire n'est pas convaincante mais elle est cruciale pour la Côte d'Ivoire dans ce groupe E dont elle prend la tête. Elle rencontrera dans son 3e match l'Algérie, qui avait fait match nul mardi avec la Sierra Leone. Et les Algériens seraient bien inspirés de se méfier des Guinéens dans leur prochain match.