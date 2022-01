CAN 2021 : le Mali dans la confusion

Le Mali et la Gambie ont lancé mardi de belle manière leur parcours dans la Coupe d'Afrique des nations 2021 en disposant respectivement de la Tunisie et de la Mauritanie dans le groupe F. La Côte d'Ivoire a assuré l'essentiel face à la Guinée Equatoriale pour prendre la tête du groupe E.

Le Mali a signé une belle performance lors de son entrée dans la compétition, mardi en début d'après-midi, sur la pelouse de Limbé au Cameroun. Les Aigles ont disposé de la Tunisie 1-0 dans le match au sommet du groupe F.

L'unique but de la partie a été inscrit sur penalty, à la 48e minute, par Ibrahima Koné. Le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, Whabi Kazri a eu la balle du 1 partout mais n'a pas connu la même réussite sur sa tentative de penalty à la 77e minute.

La rencontre a été entachée d'une énorme polémique après que l'arbitre ait sifflé la fin du match alors qu'on jouait seulement la 85e minute ! Le Zambien Janny Sikazwe s'est illustré une seconde fois en arrêtant la rencontre juste avant la 90e minute… Pressé par la CAF de reprendre le match, l'arbitre s'est vu signifier un refus des Tunisiens qui n'ont pas souhaité revenir sur le terrain.

"Je suis entraîneur depuis longtemps et je n’ai jamais rien vu de tel " a expliqué en conférence de presse le sélectionneur tunisien, Mondher Kebaier. " L’arbitre a sifflé à la 90e et nous prive de cinq minutes alors que c’était notre moment fort. Sa décision est inexplicable, je n’arrive pas à comprendre comment il l’a pris. On verra ce qu’il adviendra.»

Un choc Mali-Gambie lors de la 2e journée

Un peu plus tard, la Gambie s'est imposée sur le score de 1-0 face à la Mauritanie dans la seconde rencontre du groupe F. Pour leur premier match de l'histoire en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, les Scorpions ont fait la différence sur une frappe puissante d'Ablie Jallow dès la 10e minute (1-0).

Dimanche à 14h00, les deux leaders, le Mali et la Gambie se retrouveront lors de la 2e journée du groupe F avec la possibilité pour le vainqueur de décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. A 17 heures, la Tunisie et la Mauritanie tenteront de se relancer dans un match à ne pas manquer de part et d'autres.

La Côte d'Ivoire aux commandes du groupe E

Dans le groupe E, la Côte d'Ivoire s'est contentée du minimum mercredi soir pour décrocher ses trois premiers points dans la compétition. Un but de Max-Alain Gradel a suffi pour écarter la Guinée Equatoriale dans une rencontre disputée sur la pelouse du stade de Japoma dans la banlieue de Douala.

Au classement, la Côte d'Ivoire occupe la première place avec deux points d'avance sur l'Algérie et la Sierra Leone qui n'avait pu se départager mardi (0-0). Dimanche prochain, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Sierra Leone alors que l'Algérie, tenante du titre, tentera d'aller chercher un premier succès face à la Guinée Equatoriale.