Cinéma : Will Smith enfin sacré aux Golden Globes

Will Smith enlève le prix du meilleur acteur aux Golden Globes 2022 pour son interprétation du père de Venus et Serena Williams dans le long métrage "King Richard".

Will Smith a remporté son premier prix aux Golden Globes dimanche pour son interprétation émouvante du père de Venus et Serena Williams, Richard Williams, dans "King Richard", présenté sous le titre de "La Méthode Williams" dan sa version en français.

Le film réalisé par Reinaldo Marcus propose un focus sur Richard Williams (Will Smith) qui a imaginé une méthode d'entraînement révolutionnaire pour propulser ses deux filles au sommet du tennis mondial alors qu'il n'avait aucune connaissance du sport de haut-niveau.

Will Smith, 53 ans, était notamment en compétition avec Mahershala Ali (Swan Song), Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) et Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Une cérémonie des Golden Globes tronquée

Suite aux accusations de corruption et l'absence de membres noirs de la HFPA, les Golden Globes se déroulaient cette année sans public au Beverly Hilton. La chaîne NBC n'a même pas diffusé même pas la cérémonie en signe de protestation. Le palmarès a du coup été dévoilé sur le compte Instagram des Golden Globes et Will Smith, comme de nombreuses autres stars, n'a pas semblé commenter sa victoire.

Will Smith qui s'était révélé dans la série "Le Prince de Bel Air" dans les années 90 et avait été starifié par la franchise "Men in Black" fait désormais partie des favoris pour le titre de "Meilleur acteur" pour les Oscars 2022. La liste des nominées sera dévoilée le 8 février prochain.