"Bad Boys: Ride or Die" : Will Smith et Martin Lawrence rempilent

Le film "Bad Boys" fait son grand retour avec ses deux acteurs emblématiques Will Smith et Martin Lawrence.

Jeudi 30 mai, pour la première du 4ᵉ volet du film à Los Angeles, Will Smith a expliqué comment certains éléments de l'intrigue faisaient écho à sa vie et à celle de son coéquipier.

"C'était l'occasion de retrouver Marty Mar et de travailler avec des gens que j'aime. Vous savez, au centre de ce film, il y a une idée que je voulais explorer. Le personnage de Martin dans ce film expérimente un éveil spirituel, et le fait de pouvoir explorer cela de manière comique, pour moi, c'est un peu là où nous en étions tous les deux dans nos vies. À chaque fois que l'intrigue fait écho avec ce qui se passe dans nos vies, cela suscite des conversations et cela était parfait pour moi", confie Will Smith.

Dans Bad Boys 4, les meilleurs flics de Miami découverts en 1995, se retrouvent de nouveau au cœur de l’action, mais cette fois-ci en tant que fugitifs.

Derrière la caméra, les réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui avaient déjà signé le précédent volet, reprennent du service.

"Je dirais que c'est un hommage au cinéma de Michael Bay. Je pense que si vous regardez ces films, vous voyez la continuation des personnages qu'il a créés. C’est comme un petit caméo de lui. Nous avons plusieurs approbations, mais nous sommes encore des étudiants en cinéma. Et j'espère que les fans de son travail seront également fans du quatrième film", déclare Adil El Arbi.

Attendu dans les salles de cinéma le 7 juin, "Bad Boys : Ride or Die" réunit à nouveau les deux acteurs, quatre ans après "Bad Boys for Life". Le film avait généré plus de 400 millions de dollars, soit la meilleure performance de la franchise.