Migrants : l'UE ferme ses ports aux navires humanitaires

Le navire Geo Barents de Médecins sans frontières, qui se trouve en Méditerranée centrale a secouru 458 personnes lors de plusieurs opérations la semaine dernière et cette semaine au large de la Libye.

L’équipe a récupéré des enfants et des adultes d’un canot pneumatique dans la matinée et les a emmenés à bord du Geo Barents, le navire de sauvetage. L’Ocean Viking, le Geo Barents et le Sea-Eye 4 patientent depuis plusieurs jours en mer Méditerranée en attendant de pouvoir accoster dans un port sûr. Les trois navires humanitaires ont porté secours à 715 migrants ces derniers jours au large des côtes libyennes.

"Nous avons secouru plus de deux cents personnes sur trois canots pneumatiques différents. Nous avons trouvé ces canots pneumatiques complètement surchargés et en état de détresse. Ils avaient tous quitté la Libye ce matin, ils avaient donc passé de nombreuses heures en mer et lorsque nous les avons secourus, certains d'entre eux nous ont dit 'nous venons du désert, nous venons de l'enfer'. Ils ont tous quitté la Libye et sont maintenant à bord du GeoBarents sous la surveillance médicale et psychologique de l'équipe de Médecins sans frontières, explique Fulvia Conte, responsable adjointe de la recherche et du sauvetage de MSF.

L’UE ne se souvient même pas de ses valeurs au moment de Noël", s'est offusqué Sea-Eye. À bord, "beaucoup d’adultes et d’enfants sont malades, blessés et souffrent énormément. Pourquoi faites-vous attendre ces gens ?", continue l’ONG.