Italie : des militants s'opposent à l'accord migratoire avec la Libye

En Italie, des militants ont organisé un sit-in pour demander le non renouvellement d’un accord migratoire entre la Libye et l’Italie.

Mercredi, devant le ministère italien des affaires étrangères de Rome la capitale, ces activistes d’Amnesty international ont été rejoint par d’autres organisations non gouvernementales qui exploitent des navires de sauvetage comme Médecins sans frontières.

L’objectif, dénoncer notamment les violations des droits de l’homme par les autorités libyennes et italiennes.

"Une fois de plus, nous voyons les politiques migratoires européennes et italiennes donner la priorité à la protection des frontières plutôt qu'à la vie des gens. Ce protocole d'accord ne fait rien d'autre que de condamner des milliers de migrants à la mort en mer ou à un cercle de violence et d'abus en Libye." a déclaréBianca Benvenuti, responsable du plaidoyer pour MSF Italia.

Le mémorandum de l’accord migratoire entre la Libye et l’Italie a été renouvelé en 2020, les militants demandent à l’Italie d’agir avant le prochain renouvellement pour que le pacte comprenne le financement et le soutien des garde-côtes libyens.

Les militants reprochent aux autorités libyennes et italiennes le traitement inhumain des migrants et des demandeurs d'asile.

Une source diplomatique italienne a confirmé que les négociations avec les autorités libyennes comprenaient des engagements en matière de droits de l'homme.

" L'Italie doit être tenue responsable des très graves abus subis par ces femmes, ces hommes et ces enfants qui, une fois débarqués en Libye, ont été transférés dans des centres de détention, où les personnes sont détenues illégalement, exposées à la torture, aux mauvais traitements, aux violences sexuelles, à la capture et parfois même aux meurtres. " a expliquéMatteo de Bellis, chercheur d'Amnesty International sur la migration et l'asile.

L'Union européenne prépare la livraison d'un total de 5 navires aux garde-côtes libyens à partir du premier semestre 2022. L’institution espère pouvoir en livrer davantage avant l’été date à laquelle reprennent des traversées irrégulières.