Côte d'Ivoire : réouverture de zoo d'Abidjan après rénovation

Fermé depuis septembre 2020 après l'évasion d'une hyène et des accusations de maltraitance, le zoo d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va rouvrir au public mardi, entièrement rénové et avec la promesse de mieux prendre en compte le bien-être des animaux.

Pendant un an, l'établissement a été intégralement nettoyé, la végétation élaguée et les grilles de sécurité des enclos des animaux remises à neuf.

"On a renforcé tous les enclos pour assurer qu'il n'y ait pas de problème de sécurité et nous avons un protocole de sécurité en cas d'évasion d'un animal", a voulu rassurer Karl Diakité, patron de la société ivoirienne d'écotourisme Living the Wild, qui a été nommé directeur de l'établissement.

"Le zoo existe depuis longtemps, la plupart des enclos dataient des années 60-70, il a fallu les détruire pour les réaménager. Le zoo a été métamorphosé", a-t-il ajouté, assurant que "l'accent est (mis) sur le bien-être animal".

Le zoo avait fermé ses portes en septembre 2020 après une série de problèmes. Une hyène s'était évadée, semant le trouble dans le quartier voisin du zoo et des images montrant un lion famélique avait fait scandale sur les réseaux sociaux, nourrissant des accusations de maltraitance.

Parmi les travaux entrepris, les volières qui accueillent des marabouts ou des rapaces comme le milan noir ont par exemple été refaites à neuf et agrandies pour laisser de l'espace aux oiseaux pour voler et éviter de mélanger des espèces qui ne pourraient cohabiter.

Au total, cinquante espèces - dont des lions, des léopards, des chimpanzés et un éléphant - sont présentes au zoo d'Abidjan, pour une population de 350 individus. La rénovation, financée par l'Etat a coûté 530 millions de francs CFA (800.000 euros environ).

"Le rôle de ce zoo c'est aussi de pouvoir réintroduire des espèces dans leur milieu naturel", a déclaré lundi le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwahi, à l'occasion d'une visite du site, espérant qu'il devienne une "véritable attraction à Abidjan".

Les autorités comptent sur une fréquentation de 1.000 visiteurs par jour en moyenne.

Le zoo, situé dans un parc de 19 hectares, en plein coeur du tumulte de la capitale économique ivoirienne, espère attirer des visiteurs de toutes les classes sociales.

Le ticket d'entrée pour un enfant de moins de 12 ans a été fixé à 500 francs CFA (76 centimes d'euros) tandis que les adultes débourseront 1.500 francs CFA (2,28 euros).

Un parc d'attractions avec glacier, restaurant et jeux pour les enfants ouvrira également ses portes au sein du zoo mardi.