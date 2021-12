Le Rwanda et la RDC renforcent leurs liens économiques

Des représentants du secteur privé de la RDC participent pour la première fois à la foire commerciale nationale rwandaise. Ils profitent de l'occasion non seulement pour vendre et exposer leurs produits, mais aussi pour nouer un partenariat avec la Fédération du secteur privé rwandais afin de faciliter les échanges et stimuler la coopération commerciale entre les deux pays.

‘’ Nous sommes ici pour présenter les produits congolais, nos aliments, nos activités, ce que nous fabriquons au Congo, nous sommes ici pour vendre et pour chercher des marchés. ’’, a déclaré Brigitte Gisuba, exposante venue de la RDC.

Son compatriote Javier Bandusha, plaide pour l’implication des commerçants dans le processus. ‘’ L’accord entre le secteur privé rwandais et la Fédération des entreprises du Congo, est une bonne chose. Mais il va falloir impliquer aussi les commerçants, car nous connaissons la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés ’’.

Cet accord intervient alors que la RDC a exprimé le désir de rejoindre la SADC. Avec en filigrane donc davantage de protocoles commerciaux entre Kigali et Kinshasa. Une coopération qui se veut gagnant-gagnant.

‘’ Tous les secteurs rwandais s'intéressent au Congo, en particulier l'industrie manufacturière, le "made in Rwanda" et l'agriculture. Il y a beaucoup d'échanges, des échanges transfrontaliers, pour les produits agricoles, nous recevons également des produits du Congo, en particulier les produits agricoles que nous n'avons pas. C'est comme un échange, ce que nous n'avons pas, ils nous nous le proposent et à notre tour, nous mettons notre production à leur disposition .’’, explique Robert Bafakulera, président du secteur privé rwandais.

Le Président Rwandais et son homologue congolais ont mené différentes discussions cette année, avec en toile de façon, la stimulation de la coopération et l’augmentation des échanges commerciaux entre le Congo et le Rwanda.