Coupe arabe : le titre pour l'Algérie

L'Algérie a remporté samedi la coupe arabe des nations à Doha, au Qatar. Les Fennecs ont battu leurs voisins tunisiens en finale (2-0) et concluent en beauté un tournoi largement dominé.

Amir Sayoud a ouvert le score au coeur des prolongations bien servi par Baghdad Bounedjah.

Yacine Brahimi double la mise en profitant de la montée du gardien tunisien Mouez Hassen sur le dernier corner de la rencontre.

C'est la première fois en 10 éditions que l'Algérie remporte cette compétition, reprise en main cette année par la FIFA.

Les équipes :

Algérie : M'Bolhi-Benayada (Tougai 120), Bennlamri, Bedrane, Cheti-Meziani (Sayoud 66), Belaïli, Brahimi, Bendebka (Tahrat 119), Mrezigue (Draoui 91)-Bounedjah

Tunisie : Hassen-Ifa, Talbi, Benhamida (Maâloul 101), Dräger-Chalali, Msakni, Mejbri (Ben Romdhane 88), Sassi (Bguir 101), Sliti (Ben Arbi 110)-Jaziri

Le parcours des champions :

Algérie-Soudan 4-0 Bounedjah 11, 37, Benlamri 43, Soudani 46

Liban-Algérie 0-2 Brahimi 69, Meziani 90+3

Algérie-Egypte 1-1 Tougai 20

Maroc-Algérie 2-2 3-5 tab Brahimi 62, Belaïli 102

Qatar-Algérie 1-2 Benlamri 59, Belaïli 90+17

Pas de podium 100% africain

Dans le match pour la troisième place, le Qatar a pris le meilleur sur l'Egypte. Aucun but n'a été inscrit pendant 120 minutes et c'est aux tirs au but que le pays hôte a forcé la décision (5-4).

Yacine Brahimi a été élu meilleur joueur de la compétition devant son coéquipier Youcef Belaïli et le Qatarien Akram Afif, né en Tanzanie.

Le vétéran Raïs Mbolhi termine meilleur gardien tandis que le Tunisien Salaheddine remporte le soulier d'or de la compétition grâce à ses 4 réalisations.