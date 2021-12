Un 3e sommet Turquie-Afrique pour une "coopération renforcée"

La Turquie reçoit de hauts responsables africains à l’occasion du 3ème sommet Turquie-Afrique.

Vendredi et samedi dans la capitale Istanbul, une quarantaine de représentants de l’autorité publique dont 13 treize chefs d’état et deux premiers ministres africains ont rencontré des hauts fonctionnaires turcs pour discuter de leur coopération économique, sécuritaire et culturelle.

Alors que la devise turque a perdu 45% de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l’année, l’objectif du sommet est de rassurer pour l’avenir des relations bilatérales.

"Le thème de ce sommet est le développement conjoint et la coopération renforcée pour la prospérité. Nous voulons marcher sur la voie du développement et de la prospérité aux côtés de nos amis africains et porter notre coopération vers l'avenir. Notre objectif est de gagner avec l'Afrique et de marcher ensemble vers l'avenir." a déclaré Mevlut Cavusoglu, ministre des affaires étrangères de la Turquie.

49 rencontres ont été orchestrées par le président turc Recep Tayip Erdogan avant la fin du sommet samedi.

En octobre le président turc effectuait une tournée africaine à la rencontre des chefs d’état de l’Angola, du Togo et du Nigéria notamment, et en compagnie de plusieurs entrepreneurs et chefs d’entreprise turcs toujours avec l’objectif de développer davantage la coopération entre l’Afrique et la Turquie croissante depuis une dizaine d’années.