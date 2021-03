Le nouveau Premier ministre de transition libyen Abdul Hamid Dbeibah a affiché sa préférence pour une coopération économique accrue avec le gouvernement turc. Libye : vers une coopération accrue avec la Turquie ?

La Libye pourrait-elle se tourner vers la Turquie dans sa nouvelle période de stabilité? Un jour avant d'avoir reçu la confiance du Parlement, le nouveau premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah a exprimé son soutien à l'accord maritime signé entre la Turquie et l'ancien gouvernement du GNA de Tripoli.

"L'accord libyco-turc en Méditerranée orientale est dans l'intérêt de l'État libyen, et c'est mon opinion. C'est le parlement qui va l'approuver, ce n'est pas moi qui l'ai fait et je ne demanderai pas de comptes à ceux qui l'ont fait. Mais à mon avis, la Libye a acquis une bonne part du champ gazier qu'elle ne possédait pas, et je soutiendrai tout accord qui donne raison à la Libye en matière économique" a t-il déclaré en s'adressant aux parlementaires libyen.

Abdul Hamid Dbeibah a affirmé qu'il étant urgent de répondre aux importantes pénuries de liquidités, d'essence, des coupures d'électricité quotidiennes et par une inflation galopante dont souffrent les libyens au quotidien.

Mais si le nouveau premier ministre a donné son avis sur des liens économiques avec la Turquie, il a affirmé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les accords de sécurité conclus avec le pays, et qu'il laisserait aux parlementaires le choix concernant cette coopération militaire.