Football : Édouard Mendy à l'heure des récompenses

Mohamed Salah (Liverpool) et Edouard Mendy (Chelsea) font font partie des joueurs nommés lundi pour les prix Fifa The Best.

Les deux stars africaines retrouvent, au sein de cette présélection, les incontournables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, passés cet été sous les couleurs de Manchester United et du PSG.

Avec 31 buts en 44 matches sur l'année civile, Mo Salah se place en sérieux concurrent pour Robert Lewandowski (Bayern), Erling Haaland (Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid) ou Kylian Mbappé (PSG).

Vainqueur de la Ligue des Champions, Edouard Mendy concourt lui dans la catégorie "meilleurs gardiens". Il aura face à lui Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Milan et PSG), Manuel Neuer (Bayern) et Kasper Schmeichel (Leicester).

Les lauréats seront désignés par un vote en ligne des "amateurs de football", jusqu'au 10 décembre à minuit.

Les trois finalistes de chaque catégorie seront annoncés "début janvier 2022" et la cérémonie de remise des prix est prévue le 17 janvier à Zurich.

Les Golden Boys venus du Nigeria

Le quotidien sportif italien Tuttosport a lui décerné ce lundi son trophée du Golden Boy, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans évoluant en Europe. L'Espagnol Pedri (Barcelone) n'a laissé que des miettes à ses rivaux. Le vote de journalistes spécialisés place le dernier joyau barcelonais très largement devant l'Anglais aux origines kenyanes, Jude Bellingham (Dortmund) et le Germano-nigérian du Bayern, Jamal Musiala.

Le vote des internautes a lui plébiscité un autre international allemand aux ascendances nigérianes, Karim Adeyemi. L'attaquant du Red Bull Salzbourg reste sur 3 buts pour ses 4 premières apparitions en Ligue des Champions.