Ballon d’Or : Roger Milla dénonce le sort réservé à l’Afrique

En marge d’une visite au Conseil des sports de Dubaï aux Emirats arabes Unis, Roger Milla s’est exprimé sur la Coupe d’Afrique des Nations de football que son pays abritera en janvier après s’être vu retirer l’édition 2019 en raison des retards dans la construction des infrastructures.

Mais ça, c’est du passé. Pour l’ancien international camerounais de football, son pays est prêt pour la CAN 2022.

‘’Le Cameroun est prêt pour la CAN depuis 2019-20, le président Paul Biya a tout mis en place pour que cet événement soit un succès, avec des infrastructures énormes pour ce tournoi et pour la jeunesse africaine. Nous sommes prêts pour la CAN.’’, a expliqué l’ancien footballeur.

Roger Milla a aussi abordé le volet Ballon d’or qui sera décerné le 29 novembre. La légende du football dénonce le traitement réservé au continent par les occidentaux.

‘’ L'Occident n'a jamais aimé que les joueurs africains gagnent le Ballon d'Or. George Weah a gagné le Ballon d'Or à juste titre et les hommes n'ont rien pu faire parce que cette année-là, George était le meilleur et tout le monde l'a vu et était convaincu qu'il était le meilleur, maintenant, ils ne veulent pas que les joueurs africains gagnent ce prix. À mon avis, ce que Mohamed Salah fait est merveilleux et extraordinaire, Sadio Mané aussi. ils doivent être efficaces si nous voulons que le football se développe, surtout en Afrique. Les responsables de ces institutions de football doivent être honnêtes et admettre leurs qualités.’’, a souligné Roger Milla.

Le passage à vide date maintenant de 26 ans pour le contient. C’est le 26 décembre 1995 que Georges Weah était entré dans l’histoire en devant le premier africain à remporter le ballon d'or. L’Afrique attend toujours son second lauréat.