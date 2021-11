Ethiopie : Abiy Ahmed déclare vouloir aller sur le front

Le Premier ministre éthiopien a déclaré vouloir aller sur le front aux côtés de l’armée éthiopienne dans le conflit qui l’oppose aux forces du Tigré.

Lundi, Abiy Ahmed a dit vouloir diriger les soldats qui affronte les rebelles, alors que le conflit se rapproche de la capitale Addis Abeba. Le Premier ministre a donc déclaré dans un communiqué publié sur son compte Twitter : "A partir de demain, je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées ».

Cette déclaration intervient alors que le front de libération des peuples du tigré (TPLF) et son allié l’armée de libération Oromo (OLA) dit avoir pris le contrôle de Shewa Robit.

Une ville située à environ 200 km au nord-est de la capitale. Cette affirmation confirmerait que le TPLF se rapproche d’Addis Abeba.

Le Premier ministre Abiy Ahmed s’est exprimé à l’issue d’une réunion du comité exécutif du parti de la prospérité, parti au pouvoir au sujet du conflit en cours.

Déclenchée le 4 novembre 2020, la guerre entre les autorités éthiopiennes et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) soutenu par l'Armée de libération Oromo (OLA), a fait a ce jour des milliers de morts et déplacé plus de deux millions de personnes.