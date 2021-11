Ethiopie : le Corridor de Djibouti visé par les rebelles

Les rebelles tigréens ont désormais dans leur ligne de mire, le corridor de Djibouti, principale route commerciale de l’Ethiopie. Galvanisés par les victoires enregistrées ces derniers jours dans la région d’Amhara et la fusion avec plusieurs groupes armés.

"Il y a environ 10 jours, ils ont pris le contrôle des villes de Dessie et de Kombolcha, deux villes importantes d'Amhara, ce qui leur a permis de réaliser une nouvelle avancée significative, à environ 400 km d’Addis-Abeba. Et il semble que les prochaines ambitions des dirigeants du Tigré soient d'essayer de prendre le contrôle du corridor de Djibouti, la principale route commerciale de l'Éthiopie. Cela leur permettrait d'exercer une pression économique significative.’’, a déclaré Will Davison, expert de l’International Crisis Group expert pour l’Ethiopie.

Une pression quasi-visible déjà. Le pouvoir fédéral ayant décrété l’état d’urgence national. Les rebelles ne cachent plus leur objectif : " détruire" le gouvernement, par la négociation ou par la force.

" En étranglant le Tigré, le gouvernement lui a refusé l'accès à la nourriture et aux médicaments. Il a également refusé la fourniture d'autres services, afin que les gens meurent de faim et de maladie. En plus de cela, il a poursuivi ses bombardements aériens. Par conséquent, comme le gouvernement travaille sur son projet de décimer le Tigré de la surface de la terre, nous avons dû détruire l'ennemi en déplaçant nos forces à l'extérieur du Tigré pour briser le siège. En fin de compte, cet ennemi doit être détruit. ", a affirmé Debretsion Gebremichael, président de la région du Tigré.

Une année après le déclenchement des hostilités, le conflit au Tigré a déjà fait des milliers de morts et précipité des centaines de milliers de personnes dans une situation de famine.