Des coiffeuses pour sensibiliser sur la santé mentale des Africaines

66 millions de femmes souffrent de troubles mentaux en Afrique, et la majorité n'a pas accès à des soins de qualité. L'association Bluemind Foundation propose une solution innovante : initier des coiffeuses aux maladies mentales, pour qu'à leur tour, elles sensibilisent leurc clientes.

Sur le continent, les maladies mentales même si elles sévissent, restent encore peu connues et largement stigmatisées. Alors que les gouvernements africains n'ont pas encore fait des maladies mentales leur priorité, sur le continent des initiatives naissent tant bien que mal.

"L'idée de passer par les coiffeuses, c'est de se dire, on va aller rencontrer les femmes là où elles sont, explique à AfricanewsMarie-Alix de Putter, fondatrice de la Bluemind Foundation. _On va les trouver et les toucher grâce à d'autres femmes auprès desquelles elles se confient déjà. Il s'agit de ces coiffeuses. Elles ont beau être quasi-invisibles dans la société, du fait de leur statut social, tous les jours, elles reçoivent en moyenne sept femmes au quotidien. _

Et tous les jours, ces clientes leur parlent, les femmes leur ouvrent leur cœur. Malheureusement, aujourd'hui, ces coiffeuses ne sont pas formées pour pouvoir apporter du conseil dans le domaine de la santé mentale. Nous cherchons donc à mettre en place le premier mouvement de coiffeuses secouristes en santé mentale en Afrique. C'est notre projet "Heal by hair"" .

Si ces coiffeuses dites secouristes seront être formées aux maladies mentales, il ne s'agit pas de faire l'impasse sur des professionnels, comme les psychiatres et psychologues, voire les travailleurs sociaux.

"De la même façon que l'on peut se former, dès l'âge de trois ans, aux premiers secours en sécurité et en santé physique, Heal by hair doit permettre aux coiffeuses d'acquérir des connaissances en terme de santé mentale. Nous souhaitons leur expliquer ce que signifie ce terme de santé mentale, leur permettre de reconnaître les premiers signes de maladie, de pouvoir les accompagner jusqu'au début de la chaîne de soin. Et bien sûr, les orienter vers des thérapeutes pour les cas les plus graves" a t-elle ajouté.

Le projet Heal By Hair est ambitieux. D'ici 2035, la fondation entend sensibiliser cinq millions de femmes à travers le continent, et obtenir des bourses à 1 000 étudiants en psychiatrie.

Lutter contre le tabou des maladies mentales en Afrique

"Nous allons mettre en place une formation. Nous l'évaluerons, tiendrons compte des retours des coiffeuses et des femmes qu'elles auront sensibilisées. Nous allons améliorer les projet et continuer à mettre en place ce programme. No objectifs sont donc ambitieux mais je dirais surtout que nous avons besoin de tout le monde. On a aujourd'hui 66 millions de femmes en Afrique qui souffrent de dépression et d'anxiété."