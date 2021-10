Didier Drogba nommé ambassadeur de bonne volonté de l'OMS

Didier Drogba, a été nommé Ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation mondiale de la Santé pour le sport et la santé.

L'Ivoirien aidera l’OMS à promouvoir ses orientations sur les bienfaits de l’exercice physique et autres modes de vie sains, et à faire connaître la valeur du sport, auprès des jeunes.

Didier Drogba, célèbre pour sa carrière de footballeur à Chelsea et pour avoir été élu deux fois « Joueur africain de l’année » (2006 et 2009), participe depuis longtemps à diverses campagnes en faveur de la santé, notamment sur les modes de vie sains, la lutte contre le paludisme et contre le VIH.

Le sport est populaire dans le monde entier et constitue l'un des nombreux moyens d'être actif et d'améliorer sa santé, tout le monde doit pour y avoir accès , jouer et s'amuser à tout âge et à tous les niveaux. La promotion du sport pour tous est une recommandation de la politique centrale du plan d'action mondial de l'OMS sur l'activité physique, 2018-2030.

La nomination de M. Drogba Ambassadeur de bonne volonté de l’OMS a été annoncée à l’occasion d’une cérémonie organisée pour le lancement du partenariat « Healthy 2022 World Cup – Creating Legacy for Sport and Health » entre le ministère de la Santé publique du Qatar et son Comité suprême pour la livraison et l’héritage, l’OMS et l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA.

M. Drogba rejoint ainsi les autres ambassadeurs de l’OMS, dont le footballeur brésilien Alisson Becker ; Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg Philanthropies et élu trois fois maire de New York ; Cynthia Germanotta, présidente de la Born This Way Foundation et l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown.