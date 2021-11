Mode : 15 créateurs réunis pour le défilé "Made in Côte d'Ivoire"

Le défilé de mode "Made in Côte d'Ivoire", organisé dans la capitale Abidjan samedi , a réuni 15 créateurs pour promouvoir les matériaux fabriqués localement à l'occasion de l'Afrik Fashion Show.

La 15e édition de l'Afrik Fashion Show s'est déroulée comme tous les ans au Palais des Congrès de l’hôtel Ivoire sous le thème de la promotion et de la digitalisation de la mode en Afrique. Le défilé visait également à promouvoir la Côte d'Ivoire à travers l'art, la culture et le tourisme.

L'Afrik Fashion Show est un événement dédié à la promotion de la mode africaine, mettant les créateurs africains sur le même podium à Abidjan. Depuis des années, il est une référence en la matière et a permis de valoriser des talents de créateurs hors pair, de promouvoir le talent des artisans made in Africa, de valoriser l'image de certaines marques en dénichant des nouveaux créateurs.

"Aujourd’hui on peut se permettre (un vêtement chez ) un créateur à vil prix donc (la mode) est en train de se démocratiser on va dire. Les choses viennent petit à petit, il y a beaucoup de jeunes créateurs, de jeunes marques de prêt à porter qui naissent et la mode africaine et ivoirienne coûte aujourd’hui rien du tout" a précisé Gilles Touré, un styliste.

L'événement organisé sous le patronage du ministère du Tourisme et loisirs ivoirien, a mis en lumière le patrimoine artistique et la créativité locale .