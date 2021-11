La série phénomène Squid Game s’invite à la COP26

Vladimir Poutine, Joe Biden, Jair Bolsonaro, ou encore Narendra Modi…les leaders mondiaux entourés de personnes en tenues rouges et masque noirs…

Devant le centre où se tient la conférence mondiale sur le climat, des manifestants se sont déguisés comme les personnages de la célèbre série Netflix Squid Games. Un moyen pour ces activistes de faire passer leur message aux chefs d’état.

"Dans « Squid Game, »il y a cette critique d'un système qui désavantage vraiment le travailleur ordinaire qui essaie juste de s'en sortir, et qui a de réelles conséquences lorsque ceux qui sont au pouvoir jouent avec l'avenir des gens. De la même manière, avec la crise climatique, les dirigeants mondiaux jouent avec notre avenir en retardant leurs actions et ce nouveau type de déni retarde l'action climatique et des gens meurent à cause de cela", explique Fatima Ibrahim, directrice de l’ONG Green New Deal Rising.

Selon une étude réalisée à la demande d’une société d’énergie renouvelable, la série coréenne domine les discussions sur Internet, et fait même actuellement plus parler d’elle que la COP26.