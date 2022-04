Roar, série de femmes ordinaires dans des univers extraordinaires

Nouvelle série d'anthologie d'Apple TV, Roar présente des contes féministes. Par épisode de 30 minutes, la série aborde différents thèmes autour des femmes, leurs expériences, la culpabilité des mères, les relations abusives, mais aussi les femmes trophées, dans un univers décalé.

"J'aime le concept de ces histoires courtes qui ressemblent à des contes et qui permettent de comprendre quelque chose que les femmes doivent traverser, ont traversé ou traversent encore", explique l'actrice Cynthia Erivo.

"Mais elles le mettent en place de manière si cool, si intéressante, et ces manifestations physiques qui se produisent, que ce soit presque littéralement assis sur une étagère si on parle d'une femme trophée ou que l'on renvoit son mari, comme on fait un retour au magasin. Ou encore ces sortes de marques de morsure sur sa peau, la façon dont les événements réels dans les conversations que l'on a se montrent dans la vie réelle. C'est vraiment, vraiment cool."

Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Alison Brie, Issa Rae et Merrit Wever ont été choisies comme têtes d'affiche de la série.

"En tant que femmes, je peux dire que nous sommes des êtres très complexes, et je pense que cette série reflète cela, c'est un regard sur l'expérience féminine, et elle incarne vraiment cela à tout égard, même dans la façon dont les épisodes sont construits", continue Alison Brie.

"Je pense que chaque épisode a un peu de comédie et mon épisode, peut-être même plus que les autres. Et pourtant, ces thèmes sont si sombres. Et c'est un peu comme une cuillère de sucre qui aide à faire passer le médicament. Vous savez, c'était un tour de passe-passe amusant du genre : 'Regardez ces choses qui brillent et puis pensez à ça'".

La série révèle des femmes ordinaires, dans des mises en scène extraordinaires, le tout produit par la société de production de Nicole Kidman. Roar sera à suivre sur la plateforme Apple TV à partir du 15 avril.