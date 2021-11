COP26 : la présidente Samia Suluhu Hassan plaide pour la Tanzanie

A la tribune de la COP26 qui se tient actuellement à Glasgow, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, a fait un état des lieux alarmant sur les conséquences du dérèglement climatique pour son pays. Face à cette situation, elle appelle à un sursaut collectif.

"Nous savons que si le monde n'agit pas en conséquence, les pays comme le nôtre, avec une capacité d'adaptation plus faible, n'ont d'autres choix que de se préparer à des impacts plus dévastateurs. Notre fierté, le mont Kilimandjaro, est en train de devenir chauve à cause de la fonte des glaciers. Notre archipel exotique et magnifique, Zanzibar, est aux prises avec des augmentations de température et des inondations, ce qui a un impact sur son écologie touristique. Qu'est-ce que tout cela signifie pour un pays pauvre comme la Tanzanie ? Cela signifie que 30 % de notre PIB provenant de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche n'est pas durable."

Que ce soit avec des inondations, ou des hausses de températures, le continent africain paie un lourd tribut au réchauffement climatique. Pourtant, l’Afrique est l’un des plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre avec seulement 4% des émissions mondiales.