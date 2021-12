La Tanzanie célèbre ses 60 ans d'indépendance

La Tanzanie célèbre son indépendance en grande pompe en présence de sa présidente Samia Suluhu Hassan.

Née en 1964, cette république fédérale multipartite et présidentielle possède plusieurs dates marquantes dans son histoire.

En 1890, la Grande-Bretagne établit un protectorat sur l’archipel de Zanzibar, alors que l’Allemagne regroupe dans l’Afrique orientale allemande, les actuels Rwanda et Burundi avec la partie continentale de l’actuelle Tanzanie.

Devenue britannique après la seconde guerre mondiale, cette seconde partie du pays est renommée Tanganyika.

Le 9 décembre 1961 marque le jour où le Tanganyika acquiert son indépendance.

Le 10 décembre 1963, la Grande Bretagne accordera à Zanzibar son autonomie au sein du Commonwealth.

Suite à quoi Julius Nyerere, figure de l’indépendance et premier président fusionnera le Tanganyika avec les îles de Zanzibar et Pemba pour former la Tanzanie le 26 avril 1964.

A la tête du pays depuis le 19 mars 2021, la présidente Samia Suluhu Hassan succède au président John Magufuli décédé le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans.

Surnommé le "bulldozer" le chef d'état est décédé après cinq au pouvoir. Prenant une dérive autoritaire, ses dernières années au pouvoir ont été marquées notamment par son déni du coronavirus qui a mis en danger la vie de nombreux Tanzaniens.