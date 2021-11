Soudan : manifestations pour le retour d'un gouvernement civil

Au Soudan, les manifestants protesteront jusqu’à ce que les militaires confient le pouvoir à un gouvernement civil.

Dimanche, Mohammed Yousef al-Mustafa leader de la contestation soudanaise a déclaré que les manifestations contre le coup d’Etat du 25 octobre dernier, se poursuivront jusqu’à ce que le conseil militaire soit démis de ses fonctions

"Soit ils (les militaires) gouvernent avec une dictature et nous nous opposons à eux tous les jours, peu importe les meurtres, les détentions et les viols, soit ils laissent la scène politique au peuple pour que ce dernier soit responsable de lui-même, gère le pays comme il le souhaite et fasse ce qu'il croit être juste." a déclaré Mohammed Yousef al-Mustafa, porte-parole de l'Association des professionnels soudanais.

Les manifestants tiennent à ce que les personnes à l'origine de la prise de pouvoir soient tenues responsables.

Ils ont été des dizaines de milliers de personnes à défendre la démocratie dans les rues soudanaises samedi. Trois manifestants auraient été abattu par les forces de sécurité ce jour-là selon le Comité des médecins du Soudan ; ce qui porte à au moins 12 le nombre de morts et à plus de 280 le nombre de blessés depuis lundi.

_"Il faut former un gouvernement sur lequel la révolution soudanaise est d'accord, un gouvernement composé de personnes qualifiées qui ont un parti pris pour la démocratie et les droits de l'homme et sans aucun élément de l'armée ou des partis politiques p résoudre les principaux problèmes du Soudan." a ajouté _Mohammed Yousef al-Mustafa.

L'Association des professionnels soudanais était à l'avant-garde du soulèvement contre Omar el-Béchir en 2019.

Dimanche, les Nations unies ont exhorté les généraux soudanais à revenir sur leur décision de prendre le contrôle du pays.

Condamné par la communauté internationale, le coup d’état menace le bon déroulement de la transition fragile du Soudan vers la démocratie, qui a commencé il y a deux ans.