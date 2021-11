Les Etats-Unis critiqués pour la suspension de l'aide au Soudan

Le porte-parole des Forces pour la Liberté et le Changement, a critiqué vendredi la décision des Etats-Unis de suspendre les 700 millions de dollars d'aide au Soudan. La principale coalition estime que le pays ne doit pas être puni pour des faits passés pendant le mandat de l'ancien président Omar el-Béchir.

"En ce qui concerne la position du gouvernement américain qui a décidé de mettre fin à son aide de 700 millions de dollars, pendant la période de transition, les États-Unis ont été le seul pays à infliger au Soudan une amende de plus de 400 millions de dollars", a déclaré le porte-parole Mubarak Ardol.

"Ils nous ont infligé une amende de plus de 400 millions de dollars pour des crimes que nous n'avons pas commis, mais qui ont été commis par le régime précédent. Nous ne pouvons pas leur permettre d'acheter notre décision politique pour 700 millions de dollars."

Depuis jeudi, l'armée soudanaise procède à la réouverture de certaines rues et ponts. Ils avaient été bloqués par les manifestants en réaction au coup d'état de lundi. Le marché et certains commerces de la capitale ont également repris leur activité. Mais Khartoum reste en quête de stabilité et de sécurité.

"Ces derniers jours, les transports étaient compliqués, et nous attendions du matin au soir que les gens puissent circuler", explique un habitant de la capitale. "Mais maintenant, Dieu merci, le marché fonctionne et, les gens sont là. Nous sommes allés travailler et nous continuerons à travailler, et le pays est sûr et les ponts sont ouverts."

Depuis le coup d'état du général al-Burhane lundi, au moins 9 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées dans les manifestations qui secouent la capitale selon le Comité central des médecins soudanais.