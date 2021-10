New-York : Prix David 2021 pour la fondatrice d'une école afrocentrique

La fondatrice d'une école maternelle de la ville de New York qui enseigne aux enfants leur héritage africain est l'un des cinq lauréats du prix David 2021, une récompense annuelle d'un million de dollars destinée à certains résidents de la ville de New York.

Fela Barclift a créé "Little Sun People" il y a 41 ans après avoir cherché une école maternelle équilibrée sur le plan racial pour sa fille d'un an.

"Je suis allée dans au moins 10 crèches différentes et je n'ai pas trouvé de poupée brune, de livre avec des Noirs ou des personnes brunes. Je n'ai trouvé aucune affiche ou photo de quelqu'un qui lui ressemblait", se souvient Mme Barclift.

Barclift s'est vite rendu compte qu'elle allait devoir créer de toutes pièces le type d'école maternelle qu'elle recherchait.

"Je vais créer un endroit où il y aura une école pour elle, au moins jusqu'à ce qu'elle soit prête pour la maternelle, où elle pourra avoir des poupées brunes, où elle pourra avoir des livres d'histoires. En fait, j'avais la couleur dans les livres d'histoires. J'ai réuni une petite équipe de parents et nous avons simplement colorié quelques livres d'histoires et changé les cheveux."a précisé la nouvelle lauréate.

Little Sun People a commencé petit mais a grandi au fil des ans. Le nombre d'inscriptions s'élève maintenant à 60 enfants, avec une liste d'attente. Et sa fille d'un an est maintenant enseignante à l'école.

"Nous suivons le programme scolaire et nous nous assurons que nous répondons aux critères de référence pour ce que nos enfants doivent avoir à l'avenir. Mais en plus de cela, nous insufflons beaucoup d'histoire, de culture, de manières, d'informations, de perspectives, de réflexions de personnes qui sont des personnes de couleur, vous savez, dans le présent et dans l'histoire." a t-elle ajouté.

"le courage et la vision de changer"

Le prix David recherche des habitants de la ville de New York ayant "le courage et la vision de changer" l'avenir. Chaque lauréat reçoit 200 000 dollars sur deux ans. Le prix porte le nom du promoteur de Brooklyn, David Walentas, et est financé par la fondation de sa famille. Barclift a été choisi parmi 5 000 personnes nominées.

"Le prix David est comme la première occasion pour nous d'être vraiment vus, de sortir et d'être encouragés. Et donc le travail que nous faisons, c'est comme s'il y avait un plus grand sens de la valeur."

Mme Barclift prévoit d'utiliser l'argent du prix pour créer un guide pédagogique afrocentrique qu'elle pourra partager avec d'autres éducateurs. Elle espère que ce programme pourra être appliqué à l'échelle nationale.

"Il faut des années pour faire comprendre aux gens comment mettre en œuvre un tel programme, mais il faut bien commencer quelque part", a déclaré Mme Barclift. Elle soutiens que "s_i nous parvenons à réaliser ce guide pédagogique en un an, parce que nous avons prévu un délai d'un an pour le faire et le publier, et que nous commençons en même temps à travailler sur le développement professionnel, nous pourrons aider les enseignants à se mettre au travail." _

Selon Mme Barclift, les enfants acquièrent les fondements de leur vie entre la naissance et l'âge de cinq ans. Elle pense que son programme contribue à donner aux enfants de couleur un sentiment de fierté.

"Nous établissons simplement des liens avec le fait qu'il y a tant de choses dont nos enfants peuvent être fiers, ce qui, je pense, constitue une sorte de ballast et de fondation qui les aide à se dresser contre le racisme très systémique auquel ils seront confrontés s'ils sont de couleur, à moins que quelque chose ne change dans un avenir proche". dit Fela Barclift.