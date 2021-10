Mohammed VI appelle le Parlement à défendre les intérêts du Maroc

Le roi du Maroc Mohammed VI a exhorté le nouveau Parlement à défendre la souveraineté et les intérêts du royaume dans ce contexte chargé de "risques et de menaces" dont il n’a pas précisé la nature.

_"Cette législature s'ouvre à un moment où le Maroc entre dans une nouvelle phase qui nécessite des efforts autour de priorités stratégiques afin de poursuivre le processus de développement et de faire face aux défis extérieurs."[...]__"(Nous insistons sur) la nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérative de ses intérêts supérieurs, notamment dans la conjoncture actuelle qui porte en elle des défis, des risques et des menaces." _a déclaré Mohammed VI, roi du Maroc.

En août dernier, l'Algérie voisine a rompu ses relations diplomatiques à la suite de tensions croissantes au sujet du Sahara occidental.

Le Maroc revendiquant la souveraineté sur le Front Polisario, ancienne colonie espagnole.

Soutenu par Washington depuis un accord conclu l'année dernière, cette situation a parmi au pays de normaliser ses relations avec Israël mais n'a pas arranger les relations déjà tendues que Rabat entretenait avec Alger.

L'Algérie soutient en effet, le Front Polisario, dans son combat pour l'indépendance du territoire et a déclaré "nul et non avenu" un cessez-le-feu de 30 ans avec le Maroc.

Le roi Mohammed VI s'est exprimé le lendemain de l'annonce du nouveau gouvernement dirigé par le magnat milliardaire Aziz Akhannouch.

La Constitution de 2011 stipule que le roi cède certaines de ses prérogatives au Parlement au au gouvernement. Il conserve certains pouvoirs étendus et le dernier mot sur les décisions stratégiques.