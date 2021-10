Covid-19 : le Maroc lance les vaccinations pour une troisième dose

Le Maroc démarre sa campagne pour une troisième dose de vaccin contre la Covid-19.

Lundi, le pays du Maghreb le plus avancé dans la vaccination, a officialisé le lancement de cette nouvelle étape d’inoculations destinée aux personnes ayant reçues les deux premières doses depuis au moins six mois.

Les personnes éligibles à la troisième dose sont les personnes vulnérables et travailleurs en première ligne.

"J'ai fait le déplacement pour recevoir ma troisième dose, après avoir entendu la nouvelle à la télévision qu'elle est efficace et qu'elle me protégera du virus." s'est confié Mohamed Jawadi.

"J'ai eu ma troisième dose hier et c'était très bien, et si on me dit qu'il y aura une quatrième, je la ferai sans problème." a expliqué Abdelaziz Benamghar.

Au mois d’août, le nombre de cas d’infection et de décès était monté en flèche au Maroc mais aussi dans le reste du Maghreb, aujourd’hui les chiffres diminuent dans le royaume et les restrictions s’allègent progressivement depuis la semaine dernière.

Le couvre-feu nocturne a notamment été avancé, les salles de sport ont rouvert et les déplacements entre les villes est de nouveau autorisé à condition d'avoir un pass sanitaire.

Sur 36 millions d'habitants, près de 23 millions de personnes ont reçu la première dose de vaccin et plus de 19 millions la deuxième.

Le Maroc a pour objectif d’immuniser 80% de la population.