Maroc : la vaccination numérisée, rapide et efficace ?

Face à la pandémie de Covid-19, le Maroc choisit d’innover en ouvrant son premier centre de vaccination numérisé, le "smart vaccinodrome".

Le centre qui a ouvert ses portes dans le district d'Errahma, près de la ville de Casablanca vise à vacciner 3 000 à 4 000 personnes par jour. L’ensemble de ce programme lancé par le ministère de la santé est traité par un système de QR code, qui permet de suivre les citoyens tout au long du circuit de vaccination. Et outre la vaccination le "smart vaccinodrome" permet aussi de dépister la maladie.

Les données recueillies serviront ensuite à analyser le nombre de patients dépistés, vaccinés et traités dans le centre. Mohamed Jalal Benchekroune, le délégué provincial du ministère de la Santé à Nouaceura précisé que "d_ans la ville d'Errahma, on a eu une forte demande pour la vaccination d'où la pertinence du projet, c'est un projet qui est là pour accélérer la cadence de la vaccination surtout après l'élargissement des bénéficiaires au plus de 20 ans, c'est un centre qui s'étale sur environ 2.000 mètres carrés_."

Mohamed Loughzel, officier à la vaccination dans le centre affirme que "la principale innovation ici, dans le centre du vaccinodrome de Hay Rahma, c'est la digitalisation du circuit patient à travers la mise en place d'un système d'information complexe intégré au vaccinodrome lui même.

"On utilise des PC, des tablettes, des scans de QR code en entrée et en sortie, à chaque étape du patient, en fait, c'est vraiment beaucoup de capteurs en place et c'est qui permet de fluidifier et surmonter certains nombres de data pour avoir un meilleur retour expérience client" a t-il ajouté.

Grâce à ses capteurs numériques, le "smart vaccinodrome" permet aussi le contrôle de la chaîne du froid des vaccins ainsi que la gestion et l'analyse des données médicales, environnementales et logistiques.