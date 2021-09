Des représentations d'hommes noirs en Europe à la Renaissance

La nouvelle exposition du Rijksmuseum d'Amsterdam aux Pays-Bas présente les portraits d’hommes d’origine africaine en Europe à l’époque de la Renaissance.

Provenant de musées européens et américains, ces deux portraits, les plus anciennes représentations individuelles d’hommes noirs, confirment leur présence en Europe bien avant l’esclavage et la colonisation.

SOUNDBITE (anglais) Taco Dibbits, directeur général du Rijksmuseum :

"Eh bien, je pense qu'il y avait une présence à la Renaissance, donc vers 1500 d'Africains en Europe et nous avons estimé qu'il était très important de montrer ces deux œuvres, pour montrer aussi cette présence. Je pense que pendant longtemps, dans l'histoire de l'art, ces œuvres étaient invisibles. Les gens pensaient simplement qu'elles n'existaient pas. ".

Intitulée « Remember me », souviens-toi de moi en français, cette exposition spéciale montre 100 portraits de maître du XVème siècle ayant représentés des hommes et des femmes de la Renaissance.

Elle couvre la période 1470-1570 et présente des portraits de maîtres tels qu'Albrecht Duerer, Hans Holbein et Titien.

"Il y a eu une énorme explosion de portraits ( à la Renaissance), et dans ces portraits, la première chose importante était de vraiment capturer la personne et de la montrer d'une manière telle que vous sentiez que cette personne était avec vous." a déclaré Taco Dibbits, directeur général du Rijksmuseum.

"Finalement, nous avons eu l'idée de les regrouper selon ces thématiques comme la beauté et le pouvoir, l'ambition ou la foi. Et je pense que ce sont des sujets très importants à l'époque et ils le sont encore aujourd'hui, et c'est peut-être la raison pour laquelle les gens sont aussi intrigués par des portraits qui ont 500 ans encore aujourd'hui." a expliquéMatthias Ubl, conservateur du musée pour la peinture hollandaise, italienne et allemande

La présence de ces deux représentations d’hommes noir datant de 15eme siècle expose l’histoire des personnes venues d’Afrique en Europe à l'époque de la Renaissance.

Une histoire commune entre les deux continents mise en lumière par les historiens mais trop peu connue du grand public et qui n’est pourtant pas enseignée dans les établissements scolaires.

"Remember me" débute le 1er octobre et se poursuit jusqu'au 16 janvier 2022.