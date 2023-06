France : Nathaniel Mary Quinn expose ses "portraits intérieurs" à Paris

Les œuvres de Nathaniel Mary Quinn exposées à Paris à la galerie Gagosian. "The Forging Years", c’est le nom de la première exposition de l’artiste américain né à Chicago en 1977.

Des visages ressemblent en réalité à des savants collages dans lesquels les yeux, le nez et la bouche offrent une vision viscérale de l'être humain : des portraits intérieurs en somme.

"J'ai commencé à dessiner quand j'étais enfant, vers l'âge de trois ou quatre ans, et depuis, c'est une obsession, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Dès lors, tout au long de ma vie, j'ai toujours eu envie de dessiner et de faire de l'art.", explique l'américain.

Ce style de découpage coloré, que Quinn décrit comme "la naissance d'un nouveau langage visuel", est au cœur de sa réputation internationale.

"Je me concentre sur le visage. Et en me concentrant sur le visage, j'ai pensé à me concentrer uniquement sur les yeux, le nez, la bouche, une oreille. C'est tout. Et quelque chose pour la tête. Un chapeau ou quelque chose comme ça . Donc pas de pommettes, pas de nez, pas de menton. Tout cela devait disparaître. Parce que je n'avais que 5 heures.", raconte Nathaniel Mary Quinn, artiste américain.

En 2013, l'artiste est tombé sur un style qui allait devenir sa marque de fabrique : l'utilisation de collages de différents traits du visage pour créer des portraits étranges et colorés.

"J'ai recouvert l'œil avec du papier de construction, puis j'ai dessiné l'autre. Je l'ai recouvert de papier de construction, et ainsi de suite. À la fin, le papier à dessin était recouvert de bouts de papier de construction. J'ai donc enlevé l’ai donc enlevé. C'était comme ouvrir un cadeau. Je vais enfin voir le résultat final et voilà, c'était la naissance de mon nouveau langage visuel, quelque chose que j'ai créé", souligne Nathaniel Mary Quinn.

Les peintures de l'exposition sont nouvelles et s'inspirent de l'éducation difficile de Quinn dans les quartiers sud de Chicago, une "expérience de forgeage (qui) a recréé mon identité", a-t-il déclaré.