Un parchemin médiéval au Musée d'Israël

Ce parchemin médiéval unique sera exposé pour la première fois à Jérusalem au Musée d'Israël. Ce rouleau d'environ 11 mètres retrace l'histoire du premier pèlerinage d'un voyageur juif égyptien au XIVe siècle en terre sainte.

Rédigé en hébreu, plusieurs sites religieux y sont représentés à travers plus de 130 illustrations. Le rouleau porte le nom de la ville de Florence en Italie, car il a été conservé dans sa Bibliothèque centrale. Et même depuis l'étranger, l'institution veille sur le parchemin.

Tous les carnets de voyage que nous connaissons aujourd'hui sont des carnets de voyage écrits. C'est le seul carnet de voyage peint que nous connaissons parmi les carnets de voyage chrétiens, musulmans et juifs. Il s'agit donc d'un manuscrit unique, très spécial et, pour autant que je sache, le seul dont l'histoire nous est racontée par des illustrations, par un langage visuel et non-textuel explique Dr. Rachel Sarfati, conservatrice au Musée d'Israël.

La partie centrale du rouleau, d'environ deux mètres de long, représente le lieu saint juif, le Mont du Temple - que les musulmans appellent Haram el Sharif, le Noble Sanctuaire -, l'emplacement de la mosquée Al-Aqsa et l'emblématique Dôme d'or.

Ainsi, nous savons qu'il était un Juif égyptien, que sa profession était peintre, parce qu'il a écrit dans une petite inscription, accompagnant l'illustration du Rocher de Moïse - nous connaissons ce lieu à Petra (Jordanie) jusqu'à nos jours -, nous savons qu'il a fait son voyage d'Egypte vers la Terre d'Israël.

Selon le Musée d'Israël, ce parchemin est le deuxième plus ancien document encore existant offrant une représentation aussi détaillée de la Terre d'Israël. Les illustrations vont de l'Égypte au Liban, donnant un aperçu de ce à quoi ressemblait la région il y a plus de sept siècles.