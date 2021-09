Ethiopie : report du second tour des élections en Amhara et Oromia

Le second tour des élections législatives et locales aura lieu le 30 septembre en Ethiopie. Mais le vote n’aura pas lieu dans 18 circonscriptions de la région d'Amhara et huit de la région d'Oromia en raison de l’insécurité, l’annonce a été faite lundi par la commission électorale.

Ce scrutin concerne 47 sièges pour le Parlement fédéral et 105 au niveau régional. Environ 7 millions d’électeurs sont attendus aux urnes.

L'Éthiopie compte 547 circonscriptions électorales au niveau national, mais le conseil électoral a abandonné tout projet d'organiser des élections dans le Tigré, qui est actuellement contrôlé en grande partie par le TPLF.

"Lors du premier tour des élections, il y avait sept circonscriptions dans la région Oromia et une dizaine de circonscriptions dans la région Amhara où les élections n'ont pas eu lieu. Nous n'avons pas décidé comment et quand l'élection aura lieu dans ces endroits. Cependant, étant donné que le nombre de circonscriptions est faible, nous déciderons quand organiser l'élection collectivement tous ensemble.", a déclaré Soliana Shimelis, porte-parole du Conseil national électoral d'Éthiopie.

Et d’ajouter, "fondamentalement, nous avons estimé que certaines des régions, elles ont d'autres priorités, donc elles ne seront pas en mesure de fournir un soutien logistique pour les opérations électorales dans leur région".

Depuis novembre, des combats opposent les troupes gouvernementales aux forces du TPLF dans la région d'Amhara alors que la région d'Oromia fait face à une insurrection de l'Armée de libération de l'Oromo