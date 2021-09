Football : Camavinga officiellement madrilène

L'international français a été présenté officiellement ce mercredi dans son nouveau club espagnol du Real Madrid. Un rêve pour le milieu de terrain d'origine congolaise, né en 2002 dans un camp de réfugié en Angola.

"Le fait d'avoir échappé à la guerre m'a aidé à être plus fort mais ma famille m'a beaucoup aidé. Quand je joue, je le fais pour eux. J'ai déjà dit que le premier facteur pour signer au Real Madrid était le plaisir de jouer pour ce club et de réaliser mon rêve. C'est un plaisir de jouer avec de si grands joueurs qui m'apprendront beaucoup", a expliqué le joueur lors de sa présentation à la presse.

A seulement 18 ans, Eduardo Camavinga va pouvoir poursuivre sa progression dans le championnat espagnol et en Ligue des champions. Il pourra également compter sur les conseils de son capitaine et compatriote, Karim Benzema et sur l'expérience et le palmarès du Ballon d'or 2018, le Croate Luka Modric.

L'ancien joueur du Stade rennais a été transféré pour 45 millions d'Euros. Il a signé un contrat de six ans avec le Real Madrid et portera le numéro 25.