Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa revient sur les violences de juillet

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est exprimé sur la raison des troubles survenus dans le Kwa Zulu Natal et dans certaines régions du Gauteng en juillet dernier.

Vendredi au Parlement, il a signifié le plan d’action du gouvernement pour faire face à la situation révélatrice selon lui de défis profonds au sein de la société sud-africaine :

"Les actes de violence et de destruction qui ont eu lieu dans certaines parties du KwaZulu-Natal et du Gauteng en juillet de cette année ont révélé bon nombre des défis auxquels nous sommes toujours confrontés dans la construction d'une société unie et cohésive."[...]__"Une autre partie essentielle du travail que nous devons accomplir consiste à aborder les facteurs sociaux et économiques qui ont également contribué à la violence et à la destruction dont nous avons été témoins. Un aspect profondément troublant des troubles a été l'émergence de tensions raciales dans certaines parties d'eThekwini, notamment entre les communautés africaines et indiennes."

Le président Cyril Ramaphosa a également exhorté les Sud-africains de se faire vacciner contre la Covid-19 pour le bien et la santé de tous ainsi que pour l’impact bénéfique que cela pourrait avoir sur l’économie du pays.

Il a précisé que la mise en place de restrictions contre la propagation du virus ne constituait en rien une privation des droits des citoyens.