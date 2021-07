Afrique du Sud : pharmacies pillées, crainte de pénurie de médicaments

Dans cette pharmacie située à Johannesbourg, on peut voir l’ampleur des dégâts causés par des jours de violences et de pillages en Afrique du Sud. Il ne reste quasiment plus rien, plus aucun médicament. Les étagères ont été détruites, tout comme les vitres de la pharmacie.

Et elle n’est pas la seule à avoir été vandalisée.

"La destruction a été terrible, dans le sens où dans la plupart des magasins que nous avons visités, y compris dans les magasins de notre groupe, il ne reste absolument rien. Les gens ont tout pris. Tous les médicaments là-dedans, tout", explique Mogologolo Phasha, président du conseil des pharmaciens du pays.

Pour lui, ces vols de médicaments sont inquiétants.

"C'est très préoccupant parce qu’il y a des médicaments très dangereux, aussi parce que nous savons que les médicaments peuvent faire du bien pour guérir les gens, mais peuvent aussi nuire, en particulier s'ils sont utilisés sans supervision pharmaceutique appropriée, ce qui, nous pensons, va se produire lorsque ces médicaments volés seront disponibles au public."

L’Afrique du Sud a retrouvé peu à peu son calme après ces violences, qui ont fait au moins 121 morts. Mais désormais, le gouvernement s’inquiète de pénuries. Dans un communiqué, le ministère de la Santé avertit sur les retards dans l'approvisionnement en médicaments, surtout pour les maladies chroniques (telles que la tuberculose, le HIV, ou le diabète).