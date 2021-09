Ouganda : l'universitaire Lawrence Muganga arrêté pour "espionnage"

Les forces de sécurité ougandaises ont arrêté jeudi l'un des universitaires les plus réputés du pays pour "espionnage", a annoncé l'armée. Lawrence Muganga, vice-chancelier de l'université privée Victoria, a été arrêté en plein jour dans le bâtiment principal de cet établissement situé dans l'une des rues les plus fréquentées de la capitale Kampala.

Une vidéo amateur postée sur les réseaux sociaux montre des hommes armés, en tenue civile, en train de forcer un homme présenté comme étant Lawrence Muganga à monter dans un fourgon connu en Ouganda sous le nom de "drone", dont l'évocation est associée aux enlèvements d'opposants au gouvernement.

Réagissant à des commentaires au sujet de l'universitaire, la porte-parole de l'armée, Flavia Byekwaso, a déclaré que les allégations selon lesquelles Lawrence Muganga a été kidnappé seraient fausses. "Il a été arrêté par les forces conjointes de sécurité pour espionnage et séjour illégal dans le pays", a-t-elle dit, ajoutant que les investigations sur cette affaire "ont commencé".

Né en Ouganda et d'origine ethnique rwandaise (Banyarwanda), Lawrence Muganga été le porte-parole d'une partie de cette communauté vivant comme lui en Ouganda. Il a notamment dénoncé sa "marginalisation" par le gouvernement ougandais qui refuse, selon lui, de délivrer des cartes d'identité à ses membres car ils sont perçus comme des étrangers.

Rwandais de souche

Un des hommes d'affaires les plus connus en Ouganda, Frank Gashumba, a soutenu cette campagne, affirmant que les Rwandais de souche subissent une "déshumanisation" en Ouganda."La manière violente et autoritaire dont le Dr Lawrence Muganga a été kidnappé et déshonoré en plein jour dans des circonstances encore floues laisse beaucoup à désirer et laisse de nombreuses questions sans réponse", a déclaré Franck Gashumba sur sa page Facebook.

La famille de Lawrence Muganga a fui vers des camps de réfugiés en Ouganda après avoir quitté le Rwanda lors des massacres ethniques de masse à la fin des années 1950, selon le libraire et éditeur américain Barnes & Noble.

L'université Victoria est la propriété de Sudhir Ruparelia, désigné par le magazine Forbes en 2019 comme l'homme le plus riche d'Ouganda et parmi les plus fortunés d'Afrique de l'Est. Selon le site de cette université, Lawrence Muganga a étudié à Harvard et a obtenu un doctorat de l'Université de l'Alberta au Canada.