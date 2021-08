Ouganda : le président suspend 54 ONG pour non-conformité à la loi

Les autorités ougandaises ont suspendu 54 ONG pour non-respect de la législation portant ainsi un coup dur à des centaines de milliers de personnes qui bénéficient directement des activités de ces organisations.

Les suspensions, visent des organismes dans le domaine politique, religieux ou environnemental, dont la principale organisation de défense des droits civiques Chapter Four, pour "non conformité" avec la législation.

Les suspensions prennent effet immédiatement et seront appliquées, a déclaré le Bureau des ONG dans un communiqué.

L'action du gouvernement ravive les craintes d'une attaque contre la société civile qui s'est développée avant une élection présidentielle au début de l'année. Bon nombre des groupes concernés sont dans l'incertitude depuis des mois, incapables de mener leurs activités habituelles après que les autorités ont suspendu les opérations d'un important donateur connu sous le nom de facilité de gouvernance démocratique, ou DGF.

Malheureusement, dans notre démocratie défaillante, tout peut arriver, a déclaré Dickens Kamugisha, dont le groupe prônant la bonne gouvernance énergétique fait partie des personnes suspendues. Tout cela fait partie du harcèlement politique des citoyens et des ONG ajoute t-il.

Selon lui, les suspensions étaient prévisibles après les troubles de la DGF ainsi que les multiples attaques contre les bureaux de groupes civiques considérés comme critiques envers le gouvernement.

La DGF a été lancée en 2011 par le Danemark, la Suède, l'Irlande, l'Autriche, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Union européenne en tant que programme quinquennal visant à soutenir les groupes gouvernementaux et non gouvernementaux qui travaillent à promouvoir les droits de l'homme, à renforcer la démocratie et à améliorer la responsabilité.

Renouvelé en 2018 et disposant de bureaux à l'ambassade du Danemark à Kampala, la capitale, le fonds dit vouloir encourager l'Ouganda à être un pays où les citoyens sont habilités à s'engager dans la gouvernance démocratique et où l'État fait respecter les droits des citoyens.

Le président ougandais Yoweri Museveni, un allié des États-Unis au pouvoir depuis 1986 et réélu en janvier, a accusé à plusieurs reprises des nations et des groupes occidentaux de s'ingérer dans les affaires intérieures de ce pays d'Afrique de l'Est.