RCA : planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique

La lutte contre le changement climatique et la déforestation sont, depuis quelques années, une priorité dans toute la Centrafrique. Autour des villes et des villages, planter les arbres devient même une coutume. Pour mener cette action, les jeunes, notamment, sont sollicités.

"On compte sur la jeunesse, sa participation dans le développement local, dans les activités de prise de conscience collective pour le développement", explique Aristide Briand Reboas, ministre centrafricain de la Jeunesse.

Pour certains, planter des arbres est devenu une passion, mais aussi un investissement. Alphonse en a déjà planté plusieurs milliers.

"Les arbres protègent la nature et, au lieu de planter des arbres inutiles, j’ai préféré planter des tecks qui un jour pourront me rapporter de l'argent. Il ne faut pas se voiler la face et le dire", reconnaît Alphonse Guenebem Kossi.

Face à des résultats plutôt encourageants, les autorités centrafricaines ont initié un fonds de développement forestier. Son objectif est de créer des pépinières de plusieurs variétés d’arbres, lesquels sont ensuite distribués gratuitement à la population. Il suffit d'en faire la demande au directeur général du dit fonds.

"Nous avons plusieurs espèces, locales ou exotiques, que nous produisons ici. Ici, il s'agit d'une des 46 pépinières que le fonds de développement forestier détient sur l'ensemble du territoire centrafricain", détaille Luc Dimanche, directeur du fonds de développement forestier de RCA.

La République centrafricaine a célébré le 21 août dernier, le 37e anniversaire de la Journée nationale de l'arbre.

Samuel Thierry NZAM, africanews :

"Il est demandé à chaque Centrafricain de pouvoir planter au moins un arbre chaque année, sur les quatre millions d’adultes qui existent, imaginez si chaque Centrafricain plante un arbre chaque année ce que ça pourrait donner dans dix ans".