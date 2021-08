Sénégal : 13 ans et bachelières, des jumelles battent le record national

13 ans et bachelières. Au Sénégal, les sœurs jumelles Aminata et Ramatoulaye Diaw viennent d'obtenir leur diplôme, battant le précédant record fixé à 14 ans. Poussées par leur père, elles ont commencé à sauter des classes tôt, jusqu'à leur scolarisation dans un établissement d'excellence.

"Mon père avait constaté, de par nos notes, que nous pouvions faire plus", explique Aminata Diaw. "Du coup, son ami l'a encouragé et il nous a fait sauter le CE2 et le CM1."

"Toutes les vacances durant, on apprenait", continue Ramatoulaye Diaw. "Chaque jour, on faisait une nouvelle leçon en référence à l'année prochaine, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pourquoi on a sauté toutes ces classes."

Avec leur bac en poche, elles souhaitent commencer des études d'ingénieur en génie civil, pour suivre les traces de leur père. Et leurs études se feront au Sénégal. L'Etat leur a proposé une bourse pour l'étranger, mais leurs parents ont décliné, invoquant leur jeune âge.