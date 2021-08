L'Ouganda va accueillir 2000 réfugiés fuyant la crise en Afghanistan

L'Ouganda va accueillir 2 000 réfugiés afghans fuyant la crise dans leur pays.

Selon les sources locales, le président ougandais, Yoweri Museveni serait prêt à accueillir les réfugiés afghans à la demande des Américains. Depuis, le dimanche 15 août, les talibans ont pris Kaboul, après une offensive éclair entamée en mai à la faveur du début du retrait des forces américaines et de l'Otan. En dix jours, ils se sont emparés de toutes les grandes villes, sans rencontrer de grande résistance.

Le premier groupe d'environ 500 Afghans devrait atterrir à l'aéroport international d'Entebbe. Selon la ministre Esther Anyakun, les nouveaux réfugiés seront soumis à un test de dépistage du Covid et observeront une quarantaine. Toute la logistique et les coûts seront pris en charge par le gouvernement américain.

Lorsqu'ils atterriront, l'Ouganda deviendra le premier pays africain à accueillir des personnes fuyant la crise actuelle en Afghanistan.

L’Ouganda fait face à un afflux particulièrement massif et croissant de réfugiés. Le pays compte 1,2 million de réfugiés, soit plus qu’aucun autre pays du continent africain. C’est le troisième pays d’accueil au monde. Un million de réfugiés sud-soudanais se trouvent actuellement en Ouganda, des femmes et des enfants pour la plupart. Ils ont fui trois années d’une violente guerre civile et la grave crise alimentaire qu’elle a provoquée.