La Tunisie frappée par une vague de chaleur

Plonger joyeusement dans ce canal, c’est tout ce que ces jeunes tunisiens ont trouvé pour faire face aux fortes chaleurs qui frappent actuellement le pays. Avec des records de température au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, c’est toute l’Afrique du Nord qui fait face à une intense vague de chaleur.

"Nous sommes venus nous baigner, car comme vous le savez, il fait chaud. Il faisait plus de 50 degrés hier et aujourd'hui, les derniers jours ont été très chauds. Nous sommes venus nager, car il y a du vent et les températures sont bonnes. C'est mieux que le quartier parce qu’on n’a pas la mer", explique Oussama, un habitant de Tunis.

Pour les plus chanceux, direction la mer. Ici, sur cette plage située dans le nord du pays, de nombreux habitants de Tunis sont venus échapper aux chaleurs extrêmes. Dans le centre du pays, à Kairouan, la température est montée jusqu’à 50 degrés, un record national.

Au-delà du Maghreb, c’est actuellement toute la Méditerranée qui suffoque à cause de cette vague de chaleur. Dans certains pays comme l'Algérie, la Grèce et l'Italie, des incendies sont attisés par les températures extrêmes.